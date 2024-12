De WNT geldt voor topfunctionarissen in de publieke sector, en schrijft voor dat die niet meer mogen verdienen dan een ministerssalaris. Dat wordt in de volksmond ook wel de ‘Balkenendenorm’ genoemd, naar de voormalige minister-president. Het salarisplafond is dit jaar 233.000 euro.

De Vree wees er eerder deze week in een debat op dat bijvoorbeeld de topmannen van Schiphol, NS en Gasunie bijna twee keer zoveel verdienen. Hij vindt dat deze staatsbedrijven zich ook aan de WNT moeten houden, of anders moeten uitleggen waarom dit niet gebeurt.

Minister Eelco Heinen (Financiën) zag niets in het voorstel en benadrukte dat deze bedrijven „gekwalificeerd en goed personeel” moeten kunnen aantrekken. „Daar horen deze salarissen bij”, zei hij. Heinen vond het ook niet aan de Kamer om daar zo’n debat over te voeren.