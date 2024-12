Verdachte van moord verzekeringstopman overgedragen aan New York

De 26-jarige Luigi Mangione wordt in New York verdacht van elf feiten, waaronder moord en moord met terroristisch motief. In Pennsylvania was hij aangeklaagd voor lichtere vergrijpen, zoals verboden wapenbezit. The New York Times meldde dat hem mogelijk ook nog federale aanklachten boven het hoofd hangen. Volgens zijn advocaat Karen Friedman Agnifilo zijn de aanklachten overdreven en zal hij zich voor iedere rechter verweren.

Mangione wordt ervan beschuldigd dat hij eerder deze maand de ceo van zorgverzekeraar UnitedHealth Group Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Er zijn sterke aanwijzingen dat die moord te maken had met het beleid van de zorgverzekeraar en het Amerikaanse zorgstelsel in het algemeen. Mensen die ziek worden, raken daardoor regelmatig in grote financiële problemen. Op de moord is met afschuw gereageerd, al zijn er ook mensen die de moord als verzetsdaad zien en Mangione als held beschouwen.

In de Verenigde Staten kunnen verdachten zowel op het niveau van de staten, als op federaal niveau vervolgd worden voor misdaden. De NYT meldde woensdag op basis van bronnen dat er federale aanklachten in de maak zijn waarvoor mogelijk ook de doodstraf geëist kan worden. Om welke aanklachten het gaat, is nog onduidelijk. In New York kan hij hooguit levenslang krijgen.

Toen Mangione werd aangehouden in Pennsylvania, had hij een vuurwapen, munitie en valse documenten bij zich. Daarom wordt hij daar verdacht van wapenbezit en vervalsing.