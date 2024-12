De openingen in de dijk in Delfzijl, de zogeheten coupures, sluiten altijd als op zee een waterstand van 3 meter boven NAP of hoger wordt verwacht. Rijkswaterstaat rekent op die waterstand rond 02.30 uur. De sluiting van de openingen voorkomt dat er water de binnenstad van Delfzijl inloopt.

De vier doorgangen gaan bij verwacht hoogwater altijd drie uur van tevoren dicht. De wegen gaan weer open als het water voldoende zakt en als de weg vrij is van water. Door de afsluiting is de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten.