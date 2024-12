Mondkapjesdeal-verdachten: wij moesten hangen

Binnenland

„Ik ben onschuldig. Ik heb niet gedaan wat mij hier door het Openbaar Ministerie wordt verweten.” Dit zei Sywert van Lienden donderdag in de rechtbank in Rotterdam tijdens de eerste, voorbereidende strafzitting in de mondkapjeszaak, waarin hij met compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel terechtstaat voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Ze ontkennen alle beschuldigingen. Van Gestel zei dat hij publiekelijk „allang” veroordeeld is. „Wij moeten blijkbaar hangen, linksom of rechtsom.”