De Nedersaksenlijn is een voorgestelde directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Daarvoor moet 44 kilometer spoor worden aangelegd tussen Veendam en Emmen. De kosten worden geschat op 1,7 tot 3 miljard euro. De Lelylijn - tussen Lelystad en Leeuwarden en Groningen - is een complexer en duurder project, waarvoor 3 miljard euro is gereserveerd. Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur) had het idee om het gereserveerde geld van de Lelylijn te gebruiken voor de bouw van de Nedersaksenlijn. Barkhof denkt dat dit de Lelylijn ook had geholpen, doordat de overheid uiteindelijk meer inkomsten had gegenereerd rond de Nedersaksenlijn.

De stichting, die lobbyt voor de treinverbinding, hoopt dat vrijdag in een bestuurlijk overleg tussen Jansen en de noordelijke bestuurders meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden om de lijn te bouwen.