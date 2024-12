VluchtelingenWerk pleit voor duidelijkheid voor derdelanders

Nederland besloot in eerste instantie de mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne en naar Nederland vluchtten, op te vangen. Later wilde de politiek die bescherming toch beëindigen per 4 maart van dit jaar. Het Europese Hof van Justitie oordeelde donderdag dat de Europese richtlijn hiervoor ruimte geeft, omdat deze mensen volgens de regels niet binnen de groep vallen die formeel beschermd moet worden tot maart 2026. Nederlandse rechters moeten nu nog wel beslissen wat er in de individuele gevallen gebeurt met de zogenoemde derdelanders die een rechtszaak hadden aangespannen.

Hoe het vervolg verloopt voor deze groep, is daarom vooralsnog onduidelijk. VluchtelingenWerk vindt het „enorm belangrijk” dat er goede informatievoorziening komt „en het proces goed en rustig zal verlopen, zodat in een gezamenlijke lijn naar een heldere einddatum toegewerkt kan worden”, aldus een woordvoerster. De organisatie zet zich dan ook in voor goede voorlichting, zodat de groep weet „welke opties er zijn en goede keuzes kan maken”. Want deze mensen „zitten al lange tijd in een rollercoaster van veranderend beleid en deadlines die verschoven zijn. Dat heeft stress veroorzaakt”.