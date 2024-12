Gemeenten moeten volgens de nieuwe regel permanente bewoning van recreatiehuizen toestaan. De bewindsvrouw hoopt het voorstel begin volgend jaar klaar te hebben waarna de regel waarschijnlijk in 2026 van kracht wordt. Er wonen officieel ongeveer 60.000 mensen vast in vakantiehuizen, maar volgens Keijzer zal dat aantal in de praktijk veel hoger liggen.

In het akkoord dat de vier coalitiepartijen sloten was al afgesproken om permanente bewoning van vakantiehuizen te gaan gedogen. Op dit moment is het zo dat in de meeste gemeenten permanente bewoning in strijd is met de recreatiebestemming. Keijzer vindt het „onwenselijk en ingrijpend” als mensen om die reden uit hun vakantiewoning worden gezet.