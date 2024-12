Kamer tegen onverwachte bezuiniging op scholing verpleegkundigen

Partijen die bij deze deal waren betrokken, spreken over verwarring omdat niet duidelijk was dat de maatregel neersloeg op de opleiding voor verpleegkundigen. NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen zei dat de bezuiniging moet neerslaan op de bijscholing van medisch specialisten, de grootverdieners in de zorg die straks zelf meer moeten bijdragen aan hun bijscholing. Maar Jansen denkt „dat het niet de bedoeling was” dat verpleegkundigen zouden worden getroffen.

Ook het CDA - dat net als de ChristenUnie, SGP en JA21 de deal sloot met de coalitie - was zich er niet van bewust dat de besparing over verpleegkundigen ging. CDA’er Harmen Krul zei dat dit niet uit de tabellen bleek en dat in de toelichting opeens medisch-specialistische zorg stond. Dat blijkt breder dan de specialisten.

Ook Agema zelf toonde zich daags nadat de deal was gesloten „verrast, geschokt en heel bezorgd” over dit deel van de bezuinigingen. Woensdag liet ze tijdens een protest van verpleegkundigen op het Binnenhof al weten dat ze gaat proberen deze bezuiniging af te wenden.

GroenLinks-PvdA, D66 en SP, die niets met de deal van doen hadden, zijn verontwaardigd over de gang van zaken. Ook toen duidelijk was dat de deal de verpleegkundigen zou treffen, stemden de betrokken partijen in met het amendement, hield Wieke Paulusma (D66) hen voor.

Inmiddels heeft de SGP een motie ingediend waarin duidelijk wordt gemaakt dat niet op verpleegkundigen mag worden bezuinigd. „Dat hebben wij nooit gewild en dat gaan we dus ook niet doen. Veel van hen lopen al op hun tandvlees”, stelt SGP-leider Chris Stoffer. Hij diende de motie in samen met het CDA, CU, JA21 en D66. Donderdag wordt daar nog over gestemd.

De partijen verschillen van mening over de manier waarop Agema de opgelegde bezuiniging elders op haar begroting kan vinden. D66 en CDA willen dat de halvering van het eigen risico wordt teruggedraaid. Maar een lager eigen risico is een stokpaardje van de grootste regeringspartij PVV.