Herfundering acht zuilen van De Nieuwe Kerk in Amsterdam afgerond

De kerk stamt uit 1409. In de vorige eeuw zijn 133 zuilen verstevigd met beton, maar toen zijn de acht zuilen in het westelijke deel van de kerk overgeslagen. Vorig jaar mei werd begonnen met de herfundering van deze zuilen.

Vanwege de herfundering lag een deel van de kerkvloer open, waarbij archeologen ook de kans hadden om de grond onder de kerk te onderzoeken. Onder het gebouw werden tot 1866 mensen begraven, dus archeologen kwamen vooral skeletten tegen. De stoffelijke resten van ongeveer 240 lichamen zijn aangetroffen onder acht zuilen, samen met „een schat aan informatie over hoe achttiende- en negentiende-eeuwse Amsterdammers leefden”, aldus Birnie. De geborgen resten worden nog onderzocht en de resultaten van dat onderzoek worden volgend jaar verwacht.

Samen met wethouder Rutger Groot-Wassink (Archeologie) onthulde Birnie donderdag een plaquette op een van de zuilen, waaronder een koker is gelegd. Daarin zit een document over de restauratie, met daarop ook de namen van iedereen die heeft bijgedragen. Dit is een traditie, in 1870 werd een soortgelijke koker onder de vloer gelegd op de plek waar het graf van Joost van den Vondel lag.

Tijdens de werkzaamheden kon het publiek de archeologen en aannemers aan het werk zien vanaf een 2 meter hoge loopbrug. Ruim 25.000 bezoekers hebben de renovatie vanaf de loopbrug bekeken. Vondsten die gedaan zijn tijdens de opgraving zijn te zien in de tentoonstelling Ontdek De Nieuwe Kerk, waarbij bezoekers worden meegenomen in de 600-jarige geschiedenis van de kerk.

De kerk is een belangrijk gebouw in de hoofdstad. Onder meer de kroning van koning Willem-Alexander en zijn huwelijk met koningin Máxima vonden er plaats. Het gebouw speelt elk jaar ook een rol bij de Nationale Dodenherdenking en de jaarlijkse World Press Photo-tentoonstelling is in het gebouw te zien.