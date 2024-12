House of Animals meldt dat tien oud-medewerkers zich hebben gemeld met akelige verhalen over hoe er in het pension wordt omgegaan met dieren. Ook zouden 24 hondeneigenaren boos hebben gereageerd.

Een betrokkene van het pension, die zijn naam niet wil noemen, ontkent dat er sprake is van mishandelingen en andere misstanden. „Er is vorig jaar zomer een probleem geweest met een hond en dat is viraal gegaan. Het is een hetze tegen ons geworden. Alles is nu bij ons in orde. We hebben wat dingen moeten aanpassen, zoals nieuwe hokken en nieuwe vloeren, en alles is opgeknapt. Twee weken geleden is de inspectie voor het dierenwelzijn geweest en die hebben alles goedgekeurd.”

Directeur Karen Soeters van House of Animals zegt dat het niet om nieuwe vloeren of hokken gaat, maar vooral om hoe met de dieren is omgegaan. „Wij hebben de verhalen van oud-medewerkers en hondeneigenaren, en die zijn vast niet bekend bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Daarom willen we aangifte gaan doen.”