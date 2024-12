De twee spoorlijnen moeten de verbindingen in en met het noorden van Nederland verbeteren. Voor de Lelylijn is ruim 3 miljard euro gereserveerd. Maar dan blijft er nog een tekort van zo’n 10 miljard euro over. De Nedersaksenlijn komt zo’n 1,7 miljard euro tekort. De twee projecten liggen nu allebei stil, maar in theorie kan het geld dat is bestemd voor de Lelylijn de Nedersaksenlijn dus in een klap verwezenlijken.

Een merendeel van de Kamer vond in januari juist dat het Lelylijn-geld nergens anders voor gebruikt mag worden. „Al deze provincies hebben continu meegemaakt dat ze in de kou worden gezet”, zei Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) in het debat. „Dat de staatssecretaris ze nu tegen elkaar uitspeelt, vind ik schaamteloos.” Eline Vedder (CDA): „We gaan niet de ene lijn kannibaliseren ten opzichte van de andere lijn.”