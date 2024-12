Na de anonieme melding zaterdagavond vond de politie ruim 150 kilo vuurwerk in een schuur bij een woning in het oosten van Hilversum. Nader onderzoek leidde naar twee andere adressen in hetzelfde deel van de stad. Daar werden, opnieuw bij huizen in woonwijken, bijna 370 kilo en 90 kilo vuurwerk gevonden. Ook werden lege dozen aangetroffen waar vermoedelijk vuurwerk in zat dat al verkocht was.

De verdachten zijn een vrouw van 55 jaar en twee mannen van 33 en 32 jaar, allen uit Hilversum. Ze worden verdacht van het „in het bezit hebben van zwaar vuurwerk, en mogelijk het deels verhandelen daarvan”, aldus de woordvoerster. Zij moeten zich later verantwoorden voor de rechter.

De politie waarschuwt dat de handel en opslag van (illegaal) vuurwerk in woningen, schuren, loodsen of voertuigen levensgevaarlijke situaties oplevert. Bij een ontploffing kan „de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden”. Wie vermoedt dat in de buurt vuurwerk ligt, kan anoniem een tip achterlaten bij de politie.