Auto van Maastrichts mediabedrijf ‘doelbewust’ vernield

Binnenland

Onbekenden hebben donderdag rond 02.15 uur in Maastricht een auto vernield van het lokale mediabedrijf Wat is Loos in Mestreech. Omroepbaas Jeffrey de Vries (57) werd naar eigen zeggen wakker van een harde knal, waarna hij zag hoe de auto in brand stond. Daarna zouden vlak na elkaar nog twee knallen zijn gevolgd. De Vries sprak van een doelgerichte actie. Het voertuig is volgens hem total loss. De politie bevestigt de vernieling van de auto op de Sint-Lucassingel in de Limburgse hoofdstad en is een buurtonderzoek begonnen.