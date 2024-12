MiGreat: uitspraak EU-Hof over derdelanders legaliseert racisme

Binnenland

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de opvang van zogeheten derdelanders is schokkend, vindt hulporganisatie MiGreat. „De uitspraak maakt duidelijk dat discriminatie op basis van nationaliteit, en dus afkomst, geaccepteerd wordt door de rechters van de Europese Unie”, zegt directeur Roos Ykema. „Mensen die voor dezelfde oorlog vluchten, maar een andere nationaliteit en huidskleur hebben, lopen nu het risico hun verblijfsrecht te verliezen. Het Nederlandse en Europese migratiebeleid is een gelegaliseerde vorm van racisme, met de goedkeuring van rechters.”