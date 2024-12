Als dit zware vuurwerk wordt gevonden bij particulieren zonder vergunning, dan kan het voortaan worden aangemerkt als een wapen. Dat geeft politie en justitie in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid tot preventief fouilleren en hogere straffen (tot 8 jaar cel), geeft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) aan.

„Wat we hier zien, zijn geen vuurwerkincidenten meer, de kracht van deze explosieven is te vergelijken met die van handgranaten. Deze explosieven worden vaak bij de deuren van mensen neergelegd, wat het risico voor bewoners en omwonenden enorm vergroot. Dit is een ander soort fenomeen dan vuurwerk, en we moeten het dan ook anders aanpakken.”

Van Weel benadrukt dat het niet gaat om een oplossing in de vorm van een landelijk vuurwerkverbod, aangezien explosies van dit type het hele jaar door plaatsvinden. „Elke nacht is het ergens in Nederland wel raak. Dit probleem is breder en vraagt om specifieke maatregelen gericht op het ontmoedigen van zowel de vraag naar als het aanbod van illegaal explosief materiaal.”