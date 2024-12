Stichting: jongeren blijven na ongeluk vuurwerk afsteken

Binnenland

Jonge mensen die door vuurwerk brandwonden hebben opgelopen, blijven na hun herstel evengoed vuurwerk afsteken. Dat meldt de Brandwonden Stichting na een inventarisatie in het brandwondencentrum in Beverwijk. „Voor de slachtoffers is de impact van de brandwond niet groot genoeg om te stoppen met vuurwerk. De aantrekkingskracht ervan is blijkbaar nog groter dan het gevaar”, zegt Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg. Een advies aan ouders is om hun kinderen te leren hoe ze vuurwerk veilig afsteken.