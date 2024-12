Kees Biemans, vicevoorzitter van het college van bestuur van de RUG, en PThU-bestuursvoorzitter Kees Boele ondertekenden dinsdag een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar. Daarmee wordt de bestaande samenwerking, die in 2012 begon, uitgebreid.

In de overeenkomst staat het voortzetten van de zogeheten PThU-track in de bachelor theologie van de RUG centraal. Die biedt toegang tot de PThU-predikantsmaster. De Protestantse Theologische Universiteit, die onder andere predikanten opleidt voor de Protestantse Kerk in Nederland, begint volgend jaar ook een eigen bachelor, in Utrecht.

Onderzoekers en onderzoeksgroepen van beide universiteiten gaan nauwer samenwerken. Dat gebeurt ook binnen een onderzoeksinstituut op het gebied van geestelijke verzorging. Voor promovendi bieden de instellingen gezamenlijke promoties aan. Medewerkers en studenten van de PThU krijgen toegang tot de collecties en faciliteiten van de RUG.

Voor de RUG biedt deze samenwerking de mogelijkheid om via de PThU toegang te houden tot „het belangrijke veld van levensbeschouwelijke instellingen, in het bijzonder de Protestantse Kerk in Nederland”, aldus decaan Mladen Popović.

Boele: „Voor ons als PThU biedt deze samenwerking de mogelijkheid om via de RUG toegang tot en inbedding in de bredere en openbare academische wereld te houden.”