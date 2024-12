De wet die de veiligheidstoets verplicht stelt, wordt uitgebreid met zes zogeheten ‘sensitieve technologieën’. Als een bedrijf daarmee te maken heeft, wordt de toets verplicht bij een fusie, overname of investering. Het gaat om biotechnologie, kunstmatige intelligentie, geavanceerde materialen en nanotechnologie, sensor- en navigatietechnologie en medische nucleaire technologie. Onder meer halfgeleiders en kwantumtechnologie vielen al onder de wet.

„Wij kunnen het ons niet veroorloven om naïef te zijn over de intenties van andere landen als het gaat om deze bedrijven”, zegt Beljaarts in een verklaring. De uitbreiding van de veiligheidstoets ziet hij als een „belangrijke stap” in het beschermen van de Nederlandse economie.