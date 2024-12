Het pakket was een compromis dat de Republikeinse voorzitter van het Huis, Mike Johnson, met de Democratische fractie was overeengekomen. Eerder had de aanstaande president Donald Trump zich tegen de noodoplossing uitgesproken, evenals de aanstaande vicepresident J.D. Vance en Trump-adviseur Elon Musk. Daardoor was de noodoplossing flink onder druk komen te staan.

Er wordt in de VS gezocht naar een oplossing voor de begroting. Zonder ingrijpen kan de federale overheid deze zaterdag al gedeeltelijk worden stilgelegd. Het voorstel was om de uitgaven op het huidige niveau te houden tot er in de loop van maart gestemd kan worden over een nieuwe begroting door het nieuw verkozen Congres. Republikeinen vonden dat het voorstel veel te ver gaat, onder meer omdat er voor vele miljarden dollars (euro’s) aan extra uitgaven in de begroting zijn opgenomen. Daar maakte ook Trump bezwaar tegen.

Trump en Vance noemden de concessies aan de Democraten in het Congres „landverraad”. Ze stelden in een gezamenlijke verklaring dat de Republikeinen zich harder moeten opstellen. „Als Democraten dreigen om de overheid lam te leggen, tenzij we ze alles geven wat ze willen, moeten ze maar eens laten zien hoe dapper ze zijn”, aldus Trump en Vance, deels in kapitalen. Trump heeft formeel nog niets te zeggen over de begroting, maar hij heeft wel al grote invloed op de rest van de Republikeinse Partij.

„Uw gekozen vertegenwoordigers hebben naar u geluisterd en nu is het vreselijke wetsvoorstel dood,” pochte Musk op X, toen eenmaal duidelijk was dat de noodmaatregel het niet zou halen. Musk had de hele dag kritiek geleverd op de wetgeving.