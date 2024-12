Williams was als locoburgemeester verantwoordelijk voor openbare veiligheid. Hij ging twee jaar lang over onder meer de politie en de brandweer. Omdat hij zo nauw bij de politie van de stad betrokken was, is de zaak rond de bommelding volgens de politie doorverwezen naar de federale dienst FBI.

Williams is volgens een woordvoerder van burgemeester Karen Bass geschorst, schrijven onder meer de Los Angeles Times en CBS News.

Williams zelf heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Of en waarom hij de bommelding zou hebben gedaan, is ook nog onduidelijk.

Los Angeles is in inwoneraantal de tweede stad van de Verenigde Staten. Burgemeester Bass heeft meerdere plaatsvervangers.