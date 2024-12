HTS leidde de opstand waarmee het regime onder leiding van Bashar al-Assad werd verdreven. De organisatie ontstond als afsplitsing van Al Qaida, maar presenteerde zich later vooral als verzetsbeweging, in plaats van een jihadistische. Veel Syriërs betwijfelen of dat echt zo is, en of alle burgers en minderheden wel veilig zijn onder het HTS-bewind.

Volgens al-Sharaa moet HTS niet gezien worden als een terroristische organisatie en moeten onder meer de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten HTS van de terreurlijsten halen. Syrië is volgens hem nu geen bedreiging, maar uitgeput door de oorlog. HTS-strijders zijn volgens hem zelf ook bovenal slachtoffers van Assad.

De HTS-leider zei tegenover de BBC verder dat hij van Syrië niet een soort Afghanistan wil maken, waar de radicale Taliban het voor het zeggen hebben. Syrië is een heel ander land dan Afghanistan en al-Sharaa heeft andere ideeën, stelt hij in het interview.

Tot voor kort was al-Sharaa bekend onder zijn schuilnaam Abu Mohammed al-Julani.