CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 bereikten vorige week overeenstemming met de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB over een aantal wijzigingen op de begroting voor volgend jaar. Bij elkaar wordt 750 miljoen euro minder bezuinigd op het onderwijs. Een groot deel van dat geld, ruim 300 miljoen euro, moet bespaard worden op de zorg.

Daarbij werd aanvankelijk gekeken naar medisch specialisten, maar uiteindelijk bleek ook te worden beknibbeld op opleidingsbudgetten voor verpleegkundigen. Zorgminister Fleur Agema zei eerder al onaangenaam te zijn verrast door de uitkomst van de onderhandelingen.

De betrokken oppositiepartijen lieten tijdens het debat al blijken dat het nooit hun bedoeling was ook te bezuinigen op verpleegkundigen. Zij willen Agema dan ook de ruimte geven een andere invulling te zoeken. Ook bij de meeste coalitiepartijen viel te horen dat de inzet was de bezuiniging te laten landen bij medisch specialisten, de grootverdieners in de gezondheidszorg.