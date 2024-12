ANWB verwacht komend weekend drukte op weg naar skigebieden

In Oostenrijk is zaterdag de populairste reisdag, dan is er vooral in het westen veel verkeer op de B179 tussen Füssen en Nassereith. Daarnaast verwacht de ANWB files op de A10 tussen Salzburg en Bischofshofen en op de A12 tussen Kufstein en Innsbruck.

In Nederland begint de avondspits vrijdag vroeger dan normaal door de start van de kerstvakantie. De meeste vertraging heeft het verkeer dan in Noord-Brabant en Gelderland, verwacht de ANWB. Ook in de grensstreek wordt het naar verwachting druk, zoals op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens en op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens.

Tijdens de kerstvakantie zelf is er volgens de verkeersdienst nauwelijks sprake van ochtend- en avondspitsen. Wel is er kans op files door evenementen die veel bezoekers trekken, zoals de kerstmarkten in Maastricht en Valkenburg en de Winter Efteling.