Franse Senaat stemt in met tussenoplossing voor begroting

De Nationale Vergadering, de andere kamer van het Franse parlement, ging maandag al akkoord. De wet verlengt delen van de huidige begroting, als tijdelijke noodoplossing, om bepaalde overheidsinstanties draaiende te houden en een onderbreking van de openbare diensten te voorkomen.

De minderheidsregering van Michel Barnier werd begin deze maand door het parlement weggestemd, omdat hij had geprobeerd zijn begroting in te voeren zonder goedkeuring van het parlement. De nieuwe premier François Bayrou, die vrijdag werd benoemd, is nog bezig met de vorming van een regering. Hij hoopt in de „komende dagen” een regering te vormen.