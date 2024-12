Bestuurders elektrische bestelbus krijgen veiligheidscursus

De elektrische bestelbussen zijn ongeveer even groot als varianten op benzine, maar flink zwaarder vanwege de accu. Daarom zouden de bestuurders eigenlijk rijbewijs C voor zwaardere voertuigen moeten hebben. Op dit moment gedoogt de overheid nog dat mensen met een ‘lichter’ rijbewijs in de zware bestelbussen rijden, maar Madlener wil dat halverwege volgend jaar officieel regelen met een vrijstelling.

De cursus is geen harde verplichting, maar omdat een groot deel van de transportbranche het ‘convenant’ met Madlener heeft ondertekend, verwacht een van zijn woordvoerders dat de meeste bestuurders van de zware elektrische bussen een veiligheidscursus krijgen. „De inzet is dat iedereen die cursus gaat volgen.” In totaal gaat het om 821 zware elektrische bestelwagens.

In de cursus leren mensen hoe ze veilig in de relatief zware wagens kunnen rijden. De remweg is bijvoorbeeld langer, en sommige verkeersregels zijn anders. Wie een zware elektrische camper koopt, krijgt ook een aanmoediging van de ANWB om een cursus te volgen.

Vrachtwagens moeten ook een tachograaf hebben, een apparaat dat bijhoudt of de bestuurder genoeg pauze neemt. De tachograaf is volgens de afspraak van de minister niet nodig voor de elektrische bestelbussen, maar de bestuurders moeten wel hun rijtijden bijhouden.