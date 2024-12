Ook Schoof naar overleg met Rutte en Zelensky

Onder anderen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron zijn bij het etentje in de Brusselse ambtswoning van de secretaris-generaal van de NAVO. De Britse premier laat zich volgens Britse media vervangen door zijn minister van Buitenlandse Zaken. Ook de Italiaanse en Poolse premier, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en António Costa van de Europese Raad van regeringsleiders zouden erbij zijn.

De NAVO wil pertinent niets kwijt over de genodigden en wat er ter tafel komt. Eerder meldden ingewijden dat de penibele toestand van Oekraïne op dit moment besproken zou worden en bijvoorbeeld zijn dringende behoefte aan extra luchtafweer. Maar ook de veiligheid van het land in de toekomst, na het sluiten van een eventuele wapenstilstand bijvoorbeeld, is denkbare gespreksstof. Spreken over vredesonderhandelingen was lang taboe, maar dat is voor meerdere Europese landen de afgelopen weken voorzichtig veranderd.