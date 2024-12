Inhuurkracht verdiende bij gemeente Amsterdam meer dan norm

De gemeente deed het onderzoek nadat Het Parool in oktober had geschreven over twee ingehuurde directieleden van Waternet die meer verdienden dan die norm. Het maximum van de WNT is in 2023 vastgesteld op 223.000 euro. Bij de gemeente zelf zou dat niet voorkomen, liet een woordvoerder toen weten aan de krant.

Dat blijkt nu na extra onderzoek niet te kloppen, aldus Van Buren, omdat alleen gekeken was naar de afgelopen twaalf maanden en niet naar eerdere contracten. „Na deze constatering is opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar eerdere contracten die externen met een lopend contract in de afgelopen twaalf maanden hebben gehad. Van deze groep externen met opeenvolgende contracten is bij één externe onbedoeld het bezoldigingsmaximum en dus de WNT-norm overschreden.”

De wethouder zegt maatregelen te nemen, zoals bij de werving en selectie van externen en in de financiële administratie, „om te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw kan gebeuren”.