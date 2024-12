Bonden kritisch op nieuwe grenscontroles: ‘symboolpolitiek’

„Er wordt gedaan alsof er fantastische resultaten worden geboekt. In werkelijkheid wordt een waardevolle en bewezen effectieve aanpak gefrustreerd door symboolpolitiek”, meent Koen Simmers, bestuurder van beide bonden.

Controles voorheen waren effectiever dan de nieuwe controles, volgens Simmers. „Die lijken eerder op een verkeerscontrole dan op een serieuze vorm van bestrijding van illegale migratie en internationale criminaliteit.”

Volgens de bondsbestuurder gaan belangrijke opsporingsresultaten verloren door de nieuwe controles en worden geuite zorgen hierover genegeerd. „Dit is duidelijk een besluit dat genomen is door mensen zonder operationele ervaring in de beveiliging van onze landsgrenzen.”

De bonden denken dat Nederland moet optrekken met buurlanden en in Europees verband tegen zaken als mensensmokkel en grensoverschrijdende criminaliteit. De Koninklijke Marechaussee (KMar) kon dinsdag niet zeggen hoeveel illegale migranten zijn ontdekt tijdens de controles, die op 9 december van start gingen. Cijfers hierover worden naar verwachting later deze week bekend.

Fabers ministerie houdt vol dat het verwacht „dat inzet van de Koninklijke Marechaussee op binnengrenscontroles geen significant effect heeft op de andere taken van de Koninklijke Marechaussee”. Het departement is „continu in gesprek met de Koninklijke Marechaussee, ook over de uitvoering van binnengrenzen. Wat betreft de resultaten van grenscontroles, is het nog te vroeg om op basis van een week conclusies hierover te trekken”.