Verdachte dodelijke steekpartij Southport ontkent bij de rechter

Axel Rudakubana zweeg woensdag in de rechtbank in Liverpool, waar hij vanuit de gevangenis inbelde via een videoverbinding. Hij reageerde ook niet op de vraag of hij in juli drie meisjes van 6 tot 9 jaar oud had doodgestoken tijdens een dansfeestje voor kinderen.

Naast die moorden wordt hij verdacht van tien pogingen tot moord, de productie van het gif ricine en het bezit van een trainingshandboek van Al Qaida. Het motief is nog niet duidelijk, maar de politie ging bij de steekpartijen niet uit van terrorisme. De verdachte was op het moment van de moorden zelf 17 jaar oud.

De moorden leidden afgelopen zomer niet alleen tot grote verontwaardiging en afschuw in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, maar ook tot rellen. Dat kwam mede doordat er onjuiste geruchten rondgingen dat de vermoedelijke dader een radicale islamitische immigrant was. Op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk werden moskeeën en hotels waar asielzoekers verbleven, aangevallen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint naar verwachting volgende maand.