Faber: Veldzicht blijft voor asielzoekers ‘achtervang’

Een reeks organisaties waaronder gemeenten, de politie en GGZ Friesland klaagde dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer over een „opnamestop” voor asielzoekers met psychische problemen in Veldzicht. Ze spreken van een „potentieel gevaarlijke situatie”, waartegen het kabinet bewust „geen enkele actie” zou nemen. De vrees is dat asielzoekers met psychische problemen zonder de juiste hulp een gevaar voor zichzelf en hun omgeving kunnen zijn.

Faber ontkent dat er sprake is van een opnamestop. „Als er geen plek is bij de ggz, dan kan ook de burgemeester ingrijpen. Maar het is dan ook nog zo dat er altijd nog plek is in Veldzicht. Die dient dus als achtervang.”

De minister wil niet zeggen of ze het belangrijk vindt dat asielzoekers en ongedocumenteerden de zorg krijgen die ze nodig hebben. „Wij hebben hier in Nederland afspraken over bepaalde zaken en daar hou ik mij aan. Maar ik zet wel in eerste instantie in op terugkeer.”