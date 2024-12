Rechtbank: paters zijn eigenaren collectie gesloten Afrika Museum

De twee partijen waren het niet eens over het eigenaarschap van de museumcollectie. Nadat de paters het museum in Berg en Dal in 1954 hadden opgericht, vond in 2014 een fusie met andere musea plaats. De paters verhuurden de grond en het gebouw, het NMVW exploiteerde het Afrika Museum dat Wereldmuseum Berg en Dal werd. Er waren spullen te zien die paters kregen of meenamen uit Afrikaanse landen en er werd meer hedendaagse Afrikaanse kunst aangekocht en geëxposeerd.

Maar de paters zouden het vastgoed willen verkopen voor hun oudedagsvoorziening en er was een conflict ontstaan over de richting die de museumdirectie was ingeslagen. De paters stopten de huurovereenkomst en het museum sloot in november 2023. Ook ontstond er onenigheid over welk deel van de collectie van wie was. De paters meenden dat vrijwel de gehele collectie in bruikleen was, het NMVW stelde dat alleen het oorspronkelijke deel geleend was en de later aangekochte collectie en inventaris van het NMVW zijn. De rechter oordeelt nu dat slechts de inventaris van het NMVW is, de rest moet worden teruggegeven aan de paters.