Werkgevers apotheekbranche naar rechter om staking te voorkomen

De bonden hebben de landelijke staking aangekondigd voor 23, 24 en 27 december. Ze willen daarmee meer loonsverhoging afdwingen. Omdat apotheken tijdens de kerstdagen ook dicht zijn, zijn veel apotheken de hele kerstweek dicht als het plan doorgaat. Dat gaat de werkgevers te ver.

„Ik snap dat er een punt gemaakt moet worden, maar dit komt niet goed, hier komen ongelukken van”, vreest Beuning. „Ik heb er een knoop van in mijn maag.”

Ook beroepsorganisatie KNMP is bezorgd over de gevolgen van zo’n lange staking. De organisatie wijst erop dat als ook de weekenden nog bij de staking worden opgeteld, veel apotheken negen dagen dicht zullen zijn. „Onverantwoord”, oordeelt bestuurder Jos Lüers. „Dit kan de keten van farmaceutische zorg niet aan. Het betekent dat veel mensen zonder medicatie komen te zitten in een periode dat het toch al extra druk is door de kerst. Het brengt grote risico’s met zich mee, zowel voor patiënten als voor de veiligheid van apotheekpersoneel.”

CNV laat weten dat de voorbereidingen voor de staking „gewoon doorgaan”. De bond is het met de werkgevers eens dat de veiligheid van patiënten „essentieel” is. Daarom willen de bonden ervoor zorgen dat spoedzorg gegarandeerd blijft. Beuning, zelf ook apotheker, heeft daar geen vertrouwen in.

Werknemers in de branche voeren al maanden actie voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbonden organiseerden onder meer al regionale acties die meerdere dagen duurden en in november was er een landelijke staking van een dag.

De bonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024 met 6 procent worden verhoogd. Verder willen ze meer aandacht voor werkdruk en toegenomen agressie aan de balie. De werkgevers zeggen dat de looneis te hoog is om op te brengen.

Het kort geding dient donderdagmiddag bij de rechtbank in Utrecht. De zaak draait overigens alleen om de gewone apotheken, medewerkers van ziekenhuisapotheken vallen onder een andere cao en voeren geen actie.