Groningse BBB nu wel voor gaswinning uit kleine velden

Als argumenten gaf hij de leveringszekerheid en de geopolitieke situatie. Bovendien heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gezegd dat winning in kleine velden veilig en risicoloos kan.

„De veiligheid van de Groningers staat bovenaan”, aldus Nieboer. Volgens hem is er steeds minder emotie over gaswinning. „Groningers zitten meer te wachten op een goed schadeherstelprogramma.” In het coalitieakkoord staat dan wel dat de winning uit kleine gasvelden zo snel mogelijk naar nul moet, maar wij „durven toe te geven dat we inspelen op veranderde omstandigheden. De Warfummers begrijpen het met goede uitleg, heeft Eddie van Marum (BBB, staatssecretaris Herstel Groningen) ons verteld.”

Het standpunt van de BBB’er wekte verbazing bij andere partijen. De SP sprak van onbetrouwbaar bestuur en de Partij voor het Noorden van kiezersbedrog. Voor de ChristenUnie maakt de draai van de BBB „duidelijk waarom we niet meer samen in een coalitie zitten”, verwijzend naar de val van de coalitie in september.

De BBB wil „zeker niet” dat de provincie zich in Den Haag krachtig uitspreekt tegen de winning. Evenmin wil de partij dat Groningen de Raad van State inschakelt nu de regering eerder deze maand met steun van de landelijke BBB de vergunning voor gaswinning in Warffum en twee andere kleine Groningse velden heeft verlengd. Tien van de veertien Statenfracties steunden een motie van D66 waarin hiertoe worden opgeroepen. Naast de BBB stemden de VVD, PVV en FvD tegen.

De provincie bereidt een stevige zienswijze voor tegen het verlengingsbesluit, dat in Warffum veel beroering wekte, zei mijnbouwgedeputeerde Susan Top. „De BBB kan zich daar een eigen mening over vormen, het standpunt van het college om zo snel mogelijk af te bouwen is niet veranderd”, aldus de oud-secretaris van het Groninger Gasberaad. Top is zelf geen lid van de BBB, maar die partij droeg haar vorig jaar wel voor als provinciebestuurder.

Na de val van de coalitie werd de BBB ook onbetrouwbaar bestuur verweten. Inmiddels hebben de BBB, PvdA, GroenLinks en VVD er vertrouwen in om samen een nieuwe coalitie te vormen. GroenLinks wil dat ook die zich tegen gaswinning uitspreekt.