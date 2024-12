Veroordeling oud-president Sarkozy voor corruptie definitief

Aanklagers zeiden dat Sarkozy had geprobeerd een rechter om te kopen. Hij bood een baan aan in ruil voor geheime informatie over een onderzoek naar beschuldigingen dat Sarkozy illegale betalingen voor zijn verkiezingscampagne had ontvangen.

De 69-jarige Sarkozy is veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De politicus hoeft echter niet naar de gevangenis. Sarkozy, die tussen 2007 en 2012 president was, mag bovendien drie jaar geen publieke ambten vervullen. Hij is nog altijd een invloedrijk figuur binnen de Franse politiek.

Nu de hoogste rechtbank in het land Sarkozy’s cassatieberoep heeft afgewezen, zal hij volgens zijn advocaat meewerken aan de uitvoering van de straf. De advocaat zegt ook dat Sarkozy een zaak wil aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Sarkozy ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en vindt dat hem onrecht wordt aangedaan. „Ik wil nogmaals benadrukken dat ik volledig onschuldig ben en blijf overtuigd van mijn gelijk”, laat hij weten in een verklaring op X. De politicus stelt dat „de waarheid uiteindelijk zal zegevieren”.

Sarkozy heeft sinds zijn aftreden als president te maken met juridische problemen. Hij moet volgend jaar waarschijnlijk terechtstaan voor corruptie en illegale Libische financiering van zijn verkiezingscampagne, de zogenoemde Libië-affaire. Hij kan bij een veroordeling tot tien jaar gevangenisstraf krijgen.