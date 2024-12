Taakstraf schipper om fatale aanvaring met plezierjacht Ameide

De schipper voer op 5 augustus bij het inhalen in een flauwe bocht met zijn binnenvaartschip tegen het kleine motorjacht van het slachtoffer aan. Dat zonk vervolgens. Twee passagiers, een man en zijn dochter, overleefden de aanvaring. De 35-jarige vrouw kwam om het leven.

Volgens de verdachte had hij het schip niet gezien. Maar uit onderzoek is gebleken dat hij het jacht wel had kunnen zien voordat het in zijn dode hoek terechtkwam. Zo was het de dag van de aanvaring helder weer. Uit berekeningen blijkt dat de schipper het jacht minimaal tweeënhalve minuut heeft kunnen zien vanuit zijn stuurhut.

De rechtbank oordeelde dat de man schuldig is aan het ongeluk waardoor de boot zonk en de vrouw is overleden. „Als verdachte beter had opgelet en het motorjacht op tijd had gezien, had hij maatregelen kunnen treffen om de aanvaring te voorkomen”, concludeert de rechtbank.