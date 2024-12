Tientallen molens en negen kerken gerestaureerd in Friesland

In de Blokhuispoort zijn tegenwoordig onder meer een bibliotheek en cultureel centrum gevestigd. Een stuk muur aan de waterkant moet worden gerenoveerd. Dat heeft onderhoud nodig om overeind te blijven, schrijft de provincie.

Gedeputeerde Eke Folkerts (erfgoed) is blij met de steun voor de monumenten. „We moeten goed op ons erfgoed passen. Het erfgoed zegt veel over de identiteit van onze provincie, het ‘Verhaal van Fryslân’. Bovendien houdt het onze steden en dorpen mooi.”

Het meeste geld gaat naar een kerk in het dorp Dronrijp, daarvoor wordt 208.000 euro vrijgemaakt. Voor de restauratie van een oude boerderij in Hindeloopen is ruim 160.000 euro toegekend. De Blokhuispoort krijgt 125.000 euro.