Kabinet werkt aan meldplicht scholen bij handel illegaal vuurwerk

„De handel of het afsteken van (zware en illegale vormen van) vuurwerk zal in de meeste gevallen geregistreerd worden en afhankelijk van de ernst ook gemeld worden bij de inspectie”, aldus Paul.

De Raad van State buigt zich momenteel over het wetsvoorstel. Het kabinet verwacht de plannen in het tweede kwartaal van 2025 aan de Tweede Kamer voor te leggen, die er vervolgens ook over in debat zal gaan.

De VVD heeft Kamervragen gesteld over de handel in illegaal vuurwerk naar aanleiding van een onderzoek van NOS Stories. Die meldde vorige maand op basis van verklaringen van leerlingen dat op zeker 275 middelbare scholen in vuurwerk werd gehandeld.