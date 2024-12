Recordaantal bezoekers voor drie Utrechtse musea

Het Rietveld Schröderhuis, het huis van Truus Schröder en Gerrit Rietveld, bestaat dit jaar honderd jaar en dat werd gevierd met een boek en een aantal speciale activiteiten. Het huis staat sinds 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het nijntje museum, naar de creatie van Dick Bruna, trok 20 procent meer bezoekers dan in 2023. Dat museum is genomineerd voor de European Museum of the Year Award.

Het Centraal Museum zag vooral veel mensen afkomen op ‘Op scherp’, een tentoonstelling over het fotorealisme. Ook ‘Spuiten en stikken’, een expositie over textielkunst en graffiti, was een succes, aldus de stichting. In het museum waren sinds een gedeeltelijke verbouwing voor het eerst sinds 2020 weer alle onderdelen te bezoeken.