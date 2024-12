Ook Kamer wil Nederlandse beveiligingsmissie langer in Irak

Nederland draagt met transporthelikopters, een commandant en militaire beveiligers bij aan de NAVO-missie in Irak (NMI). Het westerse militaire bondgenootschap helpt het Iraakse leger en andere veiligheidsdiensten te versterken en te moderniseren om onder meer terreurgroepen als IS te kunnen bevechten.

De Nederlandse commandant van de NMI blijft tot en met mei, en dan is het belangrijk dat ook de Nederlandse beveiligers blijven, vond het kabinet. Het krijgt daarvoor brede steun, bleek woensdagochtend tijdens een Kamerdebat. Ook van de grootste regeringspartij, de eerder afwijzende PVV. Coalitiepartners VVD en NSC en oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, ChristenUnie en SGP steunen de verlenging ook.

Na de door de NAVO gevraagde verlenging neemt een ander NAVO-land het in principe van Nederland over, verzekert buitenlandminister Caspar Veldkamp. De alliantie heeft niet om nog langer blijven gevraagd.

De PVV vond voorheen dat Defensie haar aandacht beter aan de eigen landsverdediging kon wijden dan aan een verre missie. Maar het is logisch om de beveiligingscompagnie in Irak te houden zolang ook de andere Nederlandse bijdragen aan de NMI duren, vindt PVV-Kamerlid Joeri Pool. Daarna moet het wel uit zijn, wat hem betreft.

De weerstand van de grootste regeringspartij betekent niet dat Nederland niet te zijner tijd alsnog langer in Irak zou kunnen blijven, vinden andere partijen. Maar het zou wel moeilijker liggen, omdat de politiek het vanouds heel belangrijk vindt dat er brede steun is voor de uitzending van militairen voor zulk gevaarlijk werk. Verzet van de PVV zou „niet een goed beeld geven” naar de militairen, vindt Isa Kahraman van coalitiepartner NSC. Het mag dan denkbaar zijn, „of het verstandig is, is een andere” vraag. De PVV zou daarmee „een signaal afgeven”, valt Eric van der Burg van coalitiepartner VVD hem bij. De partij van Geert Wilders draagt volgens Van der Burg daarom een „extra verantwoordelijkheid”.