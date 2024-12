Ex-oppositieleider Syrië: alle partijen in overgangsregering

„Nadat een nieuwe grondwet is opgesteld door de overgangsregering, moeten er vrije verkiezingen worden uitgeschreven en moet er ruimte zijn voor referenda”, aldus de oppositieleider. In de grondwet moet staan hoe het landsbestuur eruit moet komen te zien: een parlementair systeem, een presidentieel systeem of een mengvorm. Daarna kunnen wat hem betreft verkiezingen worden gehouden en kan het volk zijn leider kiezen.

Al-Bahra kreeg bijstand van Geir Pedersen, de speciale gezant van de Verenigde Naties in Damascus. Hij riep woensdag op tot vrije en eerlijke verkiezingen in Syrië. Ook drong hij aan op meer humanitaire hulp aan het land, dat na de afzetting van Assad om veel primaire levensbehoeften verlegen zit. „We hebben dringend hulp nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat Syrië opnieuw kan worden opgebouwd, zodat we economisch herstel kunnen zien”, zei hij.