Gedupeerden Tarwekamp kunnen belastingvrij donaties ontvangen

Mocht iemand een hoger bedrag dan 2658 euro doneren bij een inzamelingsactie, dan moet er dertig tot veertig procent schenkbelasting worden betaald. Deze regels van de Belastingdienst gelden bij elke crowdfunding.

Voor de gedupeerden van de gebeurtenissen van 7 december in de Haagse wijk Mariahoeve lopen twee grote inzamelingsacties. Een daarvan is een initiatief van de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve. Op doneeractie.nl is bij die actie inmiddels ruim 640.000 euro opgehaald.

De andere crowdfunding is opgezet door Asian Heritage NL, en staat op ruim 95.000 euro. Het geld wordt ingezameld voor de 8-jarige jongen die als enige van zijn gezin de explosies heeft overleefd. De 45-jarige vader, 41-jarige moeder en 17-jarige zus van de jongen kwamen om het leven.