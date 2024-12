Kabinet: opvang ongedocumenteerden in Veldzicht blijft

Eerder was er een rechtszaak nodig om een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Amsterdam onder te brengen in Veldzicht. Zulke gevallen wijzen volgens Faber niet op een opnamestop, maar op „onduidelijkheden” over de voorwaarden voor opvang in de Overijsselse tbs-kliniek. „Deze signalen neem ik serieus. Daarom ga ik aan de slag om dit te verduidelijken.”

Faber trof woensdag een felle linkerflank van de Tweede Kamer. „Als de minister zegt dat de afspraken niet zijn gewijzigd, is dat aantoonbaar niet juist”, zei Michiel van Nispen (SP). Volgens hem zijn er meer mensen die net als de man uit Amsterdam niet in Veldzicht terechtkonden. „Minimaal vier, sinds oktober. Is dat allemaal misinterpretatie? Is iedereen gek, behalve de minister?”

„Ik speld niemand iets op de mouw”, reageerde Faber, en ze herhaalde dat de afspraken over ongedocumenteerden niet zijn veranderd. Wel noemde ze het „hartstikke gênant” dat de rechter eraan te pas moest komen om een ongedocumenteerde op te vangen in Veldzicht.

Niet alleen voor ongedocumenteerden, maar ook voor asielzoekers zijn er plekken in Veldzicht. Van die tweede groep is over enkele maanden alleen nog het deel met de zwaarste klachten welkom in de kliniek.