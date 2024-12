Nieuwe vierpartijencoalitie provincie Groningen stap dichterbij

Zijn PvdA-collega Pascal Roemers bevestigde dat de vier partijen „heel concrete” afspraken gaan maken. Volgens Nadja Siersema van GroenLinks is de afgelopen tijd een goede basis gelegd. „Het kweken van vertrouwen kostte tijd.” De VVD wil ook verantwoordelijkheid nemen en een verbindende rol vervullen, aldus fractievoorzitter Erik Jan Bennema. „Inhoud voorop.”

Volgende week begint de (in)formatieronde. Wie die gaat begeleiden is nog niet besloten. Pas als er overeenstemming is over de inhoud, worden de namen van de kandidaat-gedeputeerden bekendgemaakt. Zij onderhandelen niet mee, zoals verkenner en oud-burgemeester van Groningen Peter den Oudsten had geadviseerd. Het zou kunnen dat een of meer van de huidige collegeleden aanblijven, aldus Moes.

De vorige coalitie van BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang viel op 25 september nadat de BBB tegen een windmolenpark had gestemd en het verwijt had gekregen schuldig te zijn aan onbetrouwbaar bestuur. De verkenner adviseerde na twee rondes een coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en Groninger Belang. Die laatste stapte afgelopen weekend uit de onderhandelingen omdat de partij te weinig vertrouwen heeft in een succesvolle uitkomst. Eerder was het CDA al afgehaakt.

De BBB kreeg na de val van veel kanten kritiek. Er zijn indringende gesprekken gevoerd om de rancune weg te nemen, zei Roemers. „Concrete afspraken, ook over wat goed bestuur is, worden op papier gezet om te voorkomen dat we in dezelfde valkuilen vallen als de vorige keer.” Volgens Siersema van GroenLinks is afgesproken beter naar elkaar te luisteren.

„We gaan veel tijd en energie investeren in onderlinge relaties”, aldus Moes, wiens partij met twaalf zetels verreweg de grootste is . „We hebben afgesproken als gelijkwaardige partijen een goed collegiaal bestuur neer te zetten en echt tempo te maken. Maar er is nog op geen enkel punt een formeel akkoord op inhoudelijk gebied, aldus Moes. Over betrouwbaar bestuur zei hij: „Het gaat om gedrag, dat moet je laten zien.”

De gevallen coalitie steunde op 23 van de 43 zetels. De vier partijen die nu gaan onderhandelen hebben er samen 24.