Gemeenteraad Den Haag houdt moment stilte om Tarwekamp

„Zes mensen werden weggerukt uit het leven, zomaar, ineens”, zei Van Zanen. „In hun eigen huis, een plek waar je je veilig moet kunnen voelen. Ondernemers zagen hun zaak in vlammen opgaan. Het is en blijft niet te bevatten.” De burgemeester sprak zijn dank uit voor het werk van de hulpverleners, dat „niet alleen zwaar en emotioneel belastend was maar ook zeker niet zonder gevaar”.

Bij de explosies op 7 december kwamen zes mensen om het leven en raakten vier mensen gewond. Door de explosies en de daaropvolgende brand stortten vijf bovenwoningen geheel of gedeeltelijk in en raakten veertien andere woningen beschadigd.

Volgens Van Zanen zijn er veel levens door de gebeurtenissen geraakt: die van direct betrokkenen, maar ook van omwonenden die geen schade hebben geleden. „De impact van de ramp is moeilijk te bevatten, zoveel mensen zijn erdoor geraakt”, zei Van Zanen. „Heel Den Haag leeft mee met iedereen die getroffen is.”

Van Zanen zei ook dat het goed nieuws is dat er inmiddels vier verdachten zijn aangehouden. Hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de toedracht van de explosies. „Laten we hopen dat het recht zal zegevieren en de verantwoordelijken zullen worden gestraft.”