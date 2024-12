Zoerabisjvili vraagt steun EU tegen Russische invloed in Georgië

„Nadat Rusland gefaald heeft in Syrië, Oekraïne, Moldavië en Roemenië, moet het dan winnen in Georgië?”, vroeg ze aan de parlementariërs. „We verwachten politieke steun van de EU op de hoogste niveaus en steun om de rechtsstaat te handhaven. Georgiërs moeten weten dat ze niet in de kou staan. Ook moeten we leugens en desinformatie van de regering opsporen en bestrijden”, zei de president.

Ze betichtte de regeringspartij Georgische Droom opnieuw van fraude en manipulatie van de parlementsverkiezingen afgelopen oktober. „Van de 1 miljoen Georgiërs in het buitenland, hebben slechts 43.000 mensen kunnen stemmen. Dit terwijl veel meer mensen wilden stemmen”, stelde ze.

Kavelasjvili, die naar voren is geschoven door Georgische Droom, moet op 29 december de opvolger worden van Zoerabisjvili, maar zij is niet van plan om haar positie op te geven. De huidige Georgische regering van premier Irakli Kobakhidze heeft de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie voorlopig stopgezet.