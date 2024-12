Bouwer BAM verder omhoog op afwachtend Damrak

De algehele stemming op de beursvloeren bleef terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 891,51 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 840,39 punten. Frankfurt won 0,1 procent en Parijs bleef onveranderd.

Londen steeg 0,1 procent. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie in november verder opgelopen tot 2,6 procent. Het inflatiecijfer verstevigt de verwachting dat de Britse centrale bank de rente donderdag onveranderd zal laten. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting woensdag na sluiting van de Europese beurshandel de leenkosten in de Verenigde Staten wel gaan verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen.

Zorgtechnologieconcern Philips was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1 procent. Verffabrikant AkzoNobel sloot de rij met een min van 0,7 procent.

In de MidKap won JDE Peet’s 0,1 procent. Het conflict over de koffieprijzen tussen JDE Peet’s en Belgische supermarkten lijkt te escaleren, meldt de krant De Tijd. De eigenaar van koffiemerken als Douwe Egberts, L’Or en Senseo vraagt meer geld voor zijn producten door sterk gestegen koffieprijzen. Supermarktconcern Colruyt vindt die stijging buitensporig en stopt tijdelijk zijn bestellingen. JDE Peet’s zakte een dag eerder ruim 6 procent door een verkoopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank waarschuwde daarbij dat de flink gestegen koffieprijzen de verkopen van JDE Peet’s kunnen raken.

In Frankfurt steeg Commerzbank 4 procent. De Italiaanse bank UniCredit heeft het belang in zijn Duitse branchegenoot uitgebreid tot 28 procent. UniCredit onthulde in september al een belang in Commerzbank en liet weten een volledige overname te overwegen.

De euro was 1,0510 dollar waard, tegen 1,0501 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 70,15 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 73,25 dollar per vat.