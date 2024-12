Studie: 80.000 Syriërs werken in Duitsland in beroep met tekorten

Zo zouden er meer dan 5000 Syrische artsen in Duitsland werken. Ze werken ook veel in de tand- en mondzorg, verpleging, autotechniek en in de installatiebranche voor klimaattechnologie zoals warmtepompen en airconditioners. Ook in de kinderopvang, openbaar vervoer en onderwijs zijn Syriërs vaak aan het werk.

„Syrische werknemers zijn belangrijk voor de Duitse arbeidsmarkt. Ze leveren een significante bijdrage aan het tegengaan van de arbeidstekorten in Duitsland”, aldus de onderzoekers die dan ook zeggen dat die mensen moeten blijven.

Het bedrijfsleven zei eerder dat veel is geïnvesteerd in opleiding en scholing van Syrische vluchtelingen om tekorten aan arbeidskrachten te compenseren. Ook de Duitse vakbonden hebben zich uitgesproken tegen een vertrek van Syrische werknemers.