Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met hiv dichterbij

In opdracht van de branche is de kans op arbeidsongeschiktheid voor mensen die het virus bij zich dragen veel gedetailleerder in kaart gebracht. Zowel het Verbond van Verzekeraars als de Hiv Vereniging verwacht dat verzekeringsbedrijven hierdoor „beter in staat zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan te bieden aan mensen met hiv”. Of ze dat nu ook echt gaan doen, is wel aan de bedrijven zelf.

„Deze cijfers helpen het in de samenleving bestaande stigma op hiv verder te ontmantelen”, reageert Ronald Brands van de Hiv Vereniging. „Mensen met hiv draaien gewoon en volop mee in het arbeidsproces. Een AOV kunnen afsluiten hoort daarbij.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat de kans op arbeidsongeschiktheid voor mensen met hiv onder meer samenhangt met het jaar waarin ze hun diagnose kregen en met het stadium waarin hun aandoening toen was. Behandelingen zijn de afgelopen jaren zeer sterk verbeterd, waardoor hiv voor mensen die tijdig worden behandeld een chronische ziekte is geworden, in plaats van een altijd dodelijke aandoening.

Op basis van die gegevens kunnen verzekeraars voorwaarden opstellen, zoals een premieopslag of een langere wachttijd. Die voorwaarden kunnen straks dus sterk verschillen van persoon tot persoon.