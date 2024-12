Beurshandel op Damrak in teken van Amerikaans rentebesluit

Economie

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten in de Verenigde Staten voor de derde keer op rij gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar. Powell gaf onlangs in een toespraak al aan dat de Fed „het zich kan veroorloven om iets voorzichtiger te zijn” met renteverlagingen in de toekomst, gezien de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie.