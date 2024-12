Nederland wil speciale Syrië-gezant naar Damascus sturen

Voor de inzet van het kabinet is belangrijk dat minderheden zoals Koerden en christenen vreedzaam kunnen leven en niet worden onderdrukt. „Dat is een belangrijke toetssteen voor het nieuwe regime in Syrië”, aldus de minister-president.

De streng islamitische strijdgroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) speelde een hoofdrol in de val van president Bashar al-Assad. De groepering heeft wortels in de jihadistische bewegingen en de leider is in het verleden actief geweest bij terreurgroep al-Qaeda.

De ontwikkelingen in Syrië zullen een belangrijk onderwerp zijn in de komende top van Europese regeringsleiders. De EU zal ook moeten gaan kijken naar de sancties die zijn ingesteld tegen het oude regime van Assad, zei Schoof.